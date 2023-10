Meritata vittoria per il Palermo che batte al Barbera il Südtirol con il punteggio di 2-1. Lo dimostrano anche i 12 calci d’angolo battuti contro l’unico degli ospiti che erano probabilmente scesi in campo decisi a rispettare l’antico adagio “primo non prenderle”.

Ma sono stati proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Ciervo che, al 38’, ha battuto Pigliacelli con destro a giro. Il primo tempo termina così sullo 0-1.

Nella ripresa, i rosanero partono subito bene e, dopo appena tre minuti, trovano la via del pareggio con Ceccaroni che realizza su assist di Mancuso. Il Südtirol serra le file e chiude ogni varco, ma la gioia del Barbera esplode a un minuto dal 90’. Cross di Henderson, Aurelio stacca di testa e deposita il pallone sotto la traversa. Gli altoatesini provano nei minuti di recupero a cercare il pari, ma il Palermo è bravo a chiudere e confezionare un successo che non fa una grinza. FOTO: Tullio Puglia Facebook Palermo F.C.