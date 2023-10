Dati positivi in termini di crescita della raccolta differenziata nella provincia di Messina quelli proposti nel corso del “EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare” che si è svolto a Sant’Agata di Militello, promosso da Legambiente Sicilia in collaborazione con i circoli messinesi.

Nel 2022 la provincia di Messina ha infatti confermato i progressivi miglioramenti nella gestione del ciclo dei rifiuti, registrando un balzo in avanti di 15 punti rispetto al 2021 raggiungendo il 59,5% di raccolta differenziata. Oltre la metà dei comuni (61 su 108) della provincia ha superato il 65% di RD, con comuni come Longi e Mirto che hanno addirittura raggiunto il 94% confermandosi come i comuni più ricicloni.

Ma sono da registrare anche i buoni risultati raggiunti dal Comune di Messina, la terza città più grande della Sicilia, che ha raggiunto il 53% di raccolta differenziata grazie all’estensione del porta a porta in tutti i quartieri cittadini. Grazie ai rifiuti da differenziati avviati a riciclo, nel 2021 i comuni della provincia di Messina hanno avuto riconosciuto dal Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) oltre 6 milioni e 600 mila euro di corrispettivi.

Tuttavia, a fronte dell’aumento della raccolta differenziata, la provincia di Messina non dispone nel suo territorio di alcun impianto di riciclo, compresi quelli destinati al trattamento dell’organico, la frazione più consistente della raccolta differenziata.

“Anche nella provincia di Messina registriamo un nuovo approccio culturale e gestionale da parte dei sindaci e delle SRR nella gestione del ciclo dei rifiuti che sta dando buoni risultati sulla raccolta differenziata – dichiara Tommaso Castronovo responsabile Rifiuti ed Economia Circolare di Legambiente Sicilia – e raccogliamo, facendolo ancora una volta nostro, il loro appello nel chiedere al Governo regionale un impegno concreto per ridurre drasticamente i tempi delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti industriali per il riciclo, quelli attualmente in istruttoria alla Regione e quelli che saranno finanziati dai fondi del PNRR e che dovranno giocoforza concludersi entro il 2026. È scandaloso – continua – che a causa dei ritardi registrati finora, di oltre due anni, per l’autorizzazione della realizzazione del polo impiantistico di Mazzara Sant’Andrea, che avrebbe messo in sicurezza anche la discarica, si continui a sperperare decine di milioni di euro per la bonifica del percolato”.

All’incontro erano presenti diversi sindaci del territorio, i tecnici del settore ed i rappresentanti delle SRR tra cui Nino Musca, sindaco di Sinarga e presidente della SRR Messina Provincia e Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, presidente della SRR Messina Area Metropolitana.

“Per l’impianto di Mazzarrà abbiamo ottenuto il via libera della commissione tecnica specialistica per cui attendiamo gli atti dell’assessorato regionale, ma finalmente vediamo la luce”, commenta Nino Musca. “I comuni hanno fatto bene i compiti a casa sulla differenziata – aggiunge Musca – ma è necessario capire cosa accade dopo il conferimento”.

“Abbiamo un’impiantistica in fase di gara con circa 50 milioni per l’impianto di Mili, cui si aggiunge un altro impianto tipo PAP ed altre misure che vedranno interessati i privati, ma dobbiamo migliorare sulle quantità di rifiuti che vengono recuperati”, commenta Danilo Lo Giudice.

Durante l’EcoForum provinciale è stata appresa la notizia della scoperta della maxi discarica nel greto dei torrenti Mela e Patri a Barcellona del Pozzo di Gotto.

“Nonostante l’eccezionale impegno quotidiano di molti cittadini e cittadine nella tutela del territorio, anche abbandonando pratiche ormai obsolete e adottando uno stile di vita più sostenibile – afferma Vanessa Rosano, direttrice regionale dell’associazione- ci sono ancora molte persone, veri e propri criminali ambientali, che non si fanno scrupoli a commettere gravi reati contro l’ambiente a danno anche di loro stessi e dei propri conterranei. Non credano di sfuggire alle conseguenze delle loro azioni. Per questo, anche nei confronti dei responsabili dell’orribile degrado ambientale dei torrenti Mela e Patri a Barcellona del Pozzo di Gotto, agiremo legalmente costituendoci parte civile”.