Un ottimo Città di Sant’Agata espugna il “Saraceno” di Ravanusa superando il Canicattì per 1 a 0.

Al tramonto di un primo tempo con tanto possesso palla, i santagatesi sbloccano il risultato col fantasista Totò Mincica, bravo a farsi trovare pronto sul perfetto cross di Cavalli da destra, e girare di testa in rete per la sua prima marcatura stagionale.

Nella ripresa gara più viva, con botta e risposta a strettissimo giro nei primi minuti. Il Città di Sant’Agata tiene il pallino del gioco e sfiora un paio di volte il raddoppio. Al 8’ con Aquino, il suo tiro a girare sfiora il palo, poi al 25’ con Mincica che dal limite scheggia la traversa ed ancora 3’ più tardi con lo stesso fantasista che da vicino calcia centrale.

Al 29’ l’espulsione del santagatese Cavalli per un fallo a palla lontana cambia il finale del match, con il Canicattì che prende possesso del campo e si riversa in avanti alla ricerca del pari. I locali sono comunque poco precisi e non creano mai seri pericolo alla porta di Iovino.

Per il Città di Sant’Agata arriva così il secondo successo di fila, terzo su cinque gare, con 9 punti in classifica dopo 5 gare. Mercoledì nel turno infrasettimanale sfida al “Fresina” contro il Locri.