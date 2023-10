La Mamertina ha travolto in casa 4-0 la Vivi Don Bosco, nella partita valida per la seconda giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione galatese si è imposta nettamente grazie alla tripletta di Daniele Fabio e alla rete di Francesco Parafioriti; con questo successo la Mamertina sale a 4 punti in classifica, insieme a Club Sportivo Oliveri e Ficarra (vittorioso in trasferta 2-1 contro il Don Peppino Cutropia, con i gol di Cicirella e Passalacqua).

In vetta alla classifica si trova a punteggio pieno con 6 punti il Tortorici, dopo la vittoria esterna 2-0 nel derby contro la Fitalese; hanno deciso il match le reti di Pintagro e Ciancio. Il Tortorici comanda il suo raggruppamento, insieme a Saponarese e Rometta Marea; le due compagini hanno vinto entrambe in trasferta 3-1, rispettivamente contro Fondachelli e Provinciale. Per la Saponarese vanno a segno Pino, Doddis e Campanella, mentre per il Rometta Marea le reti vengono realizzate da Pino, Amendolia e Grasso. Pirotecnico 3-3, invece, tra Club Sportivo Oliveri e Olivarella.