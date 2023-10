Poker di capoliste nel Campionato di Prima Categoria Girone C, con Città di Villafranca, Monforte San Giorgio, ORSA Promospost Barcellona e Riviera Nord che si trovano a punteggio pieno con 6 punti, dopo due match giocati.

Il Città di Villafranca ha surclassato in casa 6-1 il Lipari con la doppietta di Libro e le reti di Ruggeri, Di Vincenzo, Velardi e Micari. Il Monforte San Giorgio ha battuto, sempre in casa, 4-1 il Melas con i gol di Bartuccio, Murò, La Spada e Dama. Vittoria in trasferta dell’ORSA Promosport, che ha superato 2-0 lo Stefano Catania con la doppietta di Benenati, mentre il Riviera Nord ha avuto la meglio del Torregrotta 2-0, con i gol di Vitale e Grillo (nella foto).

Negli altri incontri di questa seconda giornata il Rodì Milici ha sconfitto 1-0 la Folgore Milazzo, con la rete di Lupini, mentre pareggi 1-1 tra Nuova Peloro-Real Gescal e Terme Vigliatore-Pro Falcone, partita conclusasi sul 2-2; nel derby sono andati in gol Siragusano, Addamo, Torre e Russo.