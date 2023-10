La Sfarandina ha battuto 2-0 in casa il Città di Petralia Soprana, nella seconda giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B, e vola in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti.

La formazione di Castell’Umberto si è imposta con le reti di Andrea Brunello e Vincenzo Carcione, gol che consentono alla Sfarandina di conquistare il secondo successo stagionale, dopo la vittoria 2-1 ottenuta a Gangi Domenica scorsa (nella foto).

Insieme alla Sfarandina in vetta si trova il Bagheria, dopo la vittoria netta 4-1 in trasferta contro lo Sporting Termini; sono andati a segno Russo, autore di una doppietta, Fontana e Tarantello Gargano. Invece pareggio a reti bianche nel derby tra Comprensorio del Tindari e Sinagra, nel match disputato allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino; il Sinagra riesce a ottenere un punto, nonostante la doppia inferiorità numerica, e sfiora la rete al 75′ con Mancuso. Infine pareggi per 1-1 nelle sfide tra formazioni palermitane; terminano infatti con questo risultato le sfide Real Casale-Città di Castellana e Villabate-Città di Casteldaccia.