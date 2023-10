Il Città di Galati ha battuto 1-0 in trasferta la Nuova Rinascita Patti, nell’incontro valido per la quarta giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Al Comunale di Brolo la formazione galatese, nel remake della finale playoff dello scorso torneo di Prima Categoria, si è imposta con la rete decisiva di Isidoro Truglio al 54′. Con questo successo il Città di Galati sale al quarto posto in classifica con 8 punti, mentre la Nuova Rinascita si trova in sesta posizione con 6 punti.

Inizia in avanti il Città di Galati e all’8′ Spasaro dal limite impegna il portiere avversario. Al 9′ ci prova Bontempo, dopo un corner calciato da Spasaro, ma riesce a liberare l’area la difesa locale. All’11’ grande girata al volo di Spasaro, che impegna l’estremo difensore locale; sulla respinta Davide Vicario viene anticipato in angolo dal difensore Mantegna. Al 14′ si fa vedere in attacco la Nuova Rinascita Patti con un tiro di Gullà; sulla deviazione della difesa ospite Sturniolo non arriva di poco sulla sfera. Al 19′ il difensore Matteo Serio salva la compagine galatese con un intervento prodigioso in scivolata, dopo un’azione di Sturniolo. Al 25′ un tiro al volo di Gullà viene respinto dal portiere ospite Crimaldi. Al 30′ ghiotta occasione sprecata dalla Nuova Rinascita; Truglio perde palla al limite, ma poi Crimaldi in uscita a terra anticipa gli attaccanti avversari. Al 40′ Gullà sfiora il palo con un diagonale, mentre il Città di Galati si rende pericoloso con il giovane Bontempo, che ruba palla al limite ma poi calcia debolmente tra le braccia del portiere avversario.

Il Città di Galati passa in vantaggio al 54′ con uno splendido gol di Isidoro Truglio; l’esterno galatese, entrato al posto dell’infortunato Enrico Parafioriti, sfrutta un corner corto di Spasaro e fa partire un gran tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore, che si infila all’incrocio dei pali. Un minuto dopo la Nuova Rinascita Patti rimane in dieci uomini per l’espulsione ai danni di Gullà; la formazione locale rimane in doppia inferiorità numerica al 65′, per un altro cartellino rosso estratto dal direttore di gara Mastrosimone di Palermo. Il Città di Galati prova ad approfittare della doppia superiorità numerica e si rende pericoloso in diverse occasioni. Al 73′ una punizione di Spasaro si perde oltre la traversa. Al 74′ Emanuele Serio sfiora il raddoppio, con una conclusione che si perde di poco a lato. Spasaro, Serio e Vicario ci provano di nuovo, ma non riescono a trovare il 2-0. Al 94′ la Nuova Rinascita Patti ha una buona occasione per il pareggio, ma un colpo di testa di Sturniolo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, finisce sulla traversa. Nel finale proteste da entrambe le parti, ma il risultato resta fermo sullo 0-1; al fischio dell’arbitro viene espulso anche Sturniolo.

Prima vittoria stagionale per la Nuova Azzurra Fenice, che ha sconfitto 2-1 in casa il Rosmarino; i locali passano in vantaggio al 23′ con Bellinvia e il Rosmarino trova il pareggio al 27′ con Antonino Frisenda. La rete decisiva viene siglata al 67′ da Marcini, che permette alla squadra di Barcellona Pozzo di Gotto di conquistare i primi 3 punti in Campionato. In testa alla classifica, con la sconfitta del Rosmarino, rimangono a punteggio pieno con 12 punti la Polisportiva Gioiosa e l’Aquila Bafia. Il Gioiosa ha superato in trasferta 4-2 la Santangiolese, con le doppiette del solito Balde (11 gol per lui in stagione) e Trapani, mentre l’Aquila Bafia ha battuto 2-1 il Lascari-Cefalù con le reti di Princi e Mastroieni.