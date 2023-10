in Milazzo , Sport

Calcio, Eccellenza: Giornata propizia solo al Milazzo, cadono Nebros e RoccAcquedolcese

Pesante scivolone per il RoccAcquedolcese che cade 5-1 in casa contro il Mazzarrone. Pari a occhiali per Messana e Jonica

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Giornata favorevole soltanto al Milazzo nel girone B del campionato di Eccellenza. I mamertini hanno superato per 3-1 la Leonzio conquistando la prima vittoria della stagione. Cade invece la Nebros sul campo di Misterbianco. Al vantaggio di Camara al quarto d’ora, i padroni di casa hanno risposto con le reti di Scapellato al 25’ e di Travaglio proprio allo scadere del match. Insomma, la sconfitta per i ragazzi in maglia Nebros, che comunque hanno disputato una buona gara, arriva proprio sul filo di lana. Pesante tonfo casalingo per la RoccAcquedolcese, sconfitta per 5-1 dal Mazzarrone. Vantaggio ospite al 49’ con Tomasello. Pareggio dal dischetto di Scolaro al 62’. Poi il raddoppio degli ospiti con Fichera al 67’ e il tris ancora con Fichera al 71’. Chiudono i conti Bojang al minuto 80 e Conthe al minuto 91. Risultato a occhiali per la Messana che fa 0-0 in casa dell’Atletico Catania 1994 e per la Jonica che chiude il match casalingo col Gela a reti inviolate. Gli altri risultati: Enna-Santa Croce 2-0, Leonfortese-Modica 2-0, Real Siracusa-Paternò 1-5 FOTO: Facebook POLISPORTIVA ROCCACQUEDOLCESE Leggi anche Pallavolo. C femminile: La Pol. Nino Romano Milazzo conferma Fleres e Imperiale Calcio, Eccellenza – Prima vittoria per il Milazzo, Leonzio battuta 3-1

