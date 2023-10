Una Nuova Igea Virtus volitiva e determinata archivia la pratica Portici nei primi 45 minuti di gioco.

La formazione, di cui è patron Emanuele Filiberto di Savoia, è già sotto di un gol al D’Alcontres – Barone dopo appena sette minuti di gioco. Pelliccia commette fallo in area su Longo. Dal dischetto, l’attaccante giallorosso si fa parare la conclusione, ma poi ribadisce in rete per il vantaggio igeano.

Dopo un paio di squilli di tromba degli ospiti che trovano Staropoli attentissimo, specie su Marcucci, arriva il raddoppio giallorosso con Schinnea che, di testa, gira a rete un assist ancora di Longo.

Di minuti ne passano appena tre quando arriva il tris. Schinnea serve in profondità Isgrò che salta l’estremo difensore ospite in uscita disperata e serve in mezzo per Biondo che realizza a porta vuota. Gara praticamente in ghiaccio.

La ripresa riserva pochissimo spazio alle emozioni, così il match scivola via sul punteggio di 3-0 che regala ai giallorossi tre punti pesantissimi per il prosieguo del torneo. FOTO: Facebook Nuova Igea Virtus