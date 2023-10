Presso il Castello di Montalbano Elicona, si è tenuto sabato pomeriggio il Convegno Semi di Legalità, con due relatori di grande spessore, il Dott. Emanuele Crescenti, Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Palmi e l’On. Fabio Venezia, Sindaco emerito di Troina, oggi Deputato al Parlamento Siciliano.

Il Convegno è stato organizzato dalla Rete Civica della Salute in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona e patrocinato dall’IPAB Fondazione “Ignazio Foti”.

“Ho rappresentato quanto importante sia “seminare” per mettere radici solide nella nostra società e, soprattutto , creare una coscienza civica contro ogni forma di criminalità”, dice il Sindaco Avv. Nino Todaro nei suoi saluti istituzionali e perfetto padrone di casa.

Insieme a lui hanno portato i saluti il Dott. Simone Giuseppe, quale Riferimento Civico Comunale nonché Distrettuale per il Distretto di Barcellona Pozzo di Gotto; la Dott.ssa Marisa Briguglio in qualità di Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute ed infine il Prof. Antonino Paratore, quale rappresente dall’IPAB Fondazione “Ignazio Foti”.

Ad introdurre i lavori è stato l’ Avv. Giuseppe Tortora, a moderare l’incontro la bravissima dott.ssa Rosalia Nasisi.

Durante l’interessante convegno il Dott. Crescenti ha relazionato sul ruolo di controllo e di garanzia svolto dall’ Autorità Giudiziaria, mentre l’On. Fabio Venezia sul rispetto della legalità al benessere collettivo, portando il bell’esempio del Comune di Troina.

Prima dei saluti finali, è intervenuto il Sindaco di Basicò, Filippo Gullo ed era presente in sala per la Rete Civica della Salute anche la Dott.ssa Calogerina Maniaci, Coordinatrice Distretto Milazzo nonché Riferimento Civico Comunale di San Pier Niceto.

Prima di concludere i lavori, il Dott. Simone, che ha fortemente voluto questo Convegno, ha affermato che, in qualsiasi campo della nostra società se non vi è alla base di tutto la legalità, non si può costruire nulla di buono e concreto, per questo ritiene che solo tanti piccoli “semi” piantati ovunque possono dare alla fine buoni frutti.

Infine, la Briguglio in questa occasione ha annunciato, il prossimo 4 ottobre, l’apertura dello Sportello Rete Civica della Salute presso la sede comunale, a supporto dei cittadini e dell’Amministrazione comunale in ambito Sociale e Salute.