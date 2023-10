L’orlandino Giuseppe Minuta, tesserato FITRI con l’ASD Triathlon Team Trapani, ha partecipato al grande evento sportivo 5i50 Cervia Triathlon, percorrendo la distanza olimpica a marchio IRONMAN, unica tappa italiana svoltasi come ogni anno a Cervia.

Una tappa particolare e ricca di significati che ha segnato la ripartenza dopo gli eventi alluvionali del maggio scorso verificatisi in Emilia Romagna. L’atleta paladino ha ultimato la gara di triathlon svoltasi come da regolamento FITRI in tre frazioni: nuoto di 1,5 km, bici di 40 km e corsa su strada di 10 km, per un totale di 51,50 km conquistando l’ambita medaglia.

In tutto sono stati 6.000 atleti provenienti da 98 Paesi di tutto il mondo a prendere parte alle tre gare in programma sulle diverse distanze: IRONMAN Super Lungo, 70.3 e 5150.L’Ironman è la definizione usata dalla Ironman Inc., azienda detentrice del marchio registrato, per indicare una delle distanze standard del triathlon, sport caratterizzato dall’insieme di tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa. Definita dalla World Triathlon come distanza triathlon super lungo è la più dura competizione di tale sport, caratterizzata da 3,86 km di nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa (cioè la distanza della maratona).[] La distanza è ben più lunga del triathlon olimpico, che misura invece 1500 m di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa. Nelle gare le distanze sono le stesse sia per il maschile che per il femminile. Le foto.