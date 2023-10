Vestirà ancora la casacca della Nino Romano una delle diagonali più temute del girone di pertinenza dello scorso torneo di serie C, quella costituita dalla palleggiatrice Stefania Fleres e dall’opposto Rosa Imperiale.

La palleggiatrice Stefania Fleres, originaria di Milazzo ma nata occasionalmente a Prato, classe ’02, 169 cm, non si è mai fermata la scorsa stagione, risultando decisiva per la squadra nei suoi momenti top: “Il nostro pensiero va ancora alla finale per la B2 persa contro Palermo. Una gara bellissima, andata male ma in cui ci siamo divertite davvero tanto”. Nel mese di dicembre scorso, la squadra attraversa un momento difficile; non arrivano vittorie e neppure prestazioni soddisfacenti, ma Stefania non cede e continua a credere in se stessa e nelle proprie compagne: “E continuo a crederci. C’è sempre stato un periodo di black out da cui abbiamo sempre tratto la consapevolezza della nostra forza e di quanto necessario per rialzarci”. Una squadra che è cresciuta nel tempo anche grazie all’apporto di Stefania: “Non è stato facile. L’anno scorso per la prima volta sono partita titolare dall’inizio della stagione e questo mi ha consentito di mettermi pienamente in gioco. Non credevo di poter raggiungere certe soddisfazioni personali”. Tante responsabilità per Stefania che ha ottimamente metabolizzato le proprie paure: “Abbiamo vissuto situazioni difficili che magari da fuori non si percepivano. In campo si vive un’atmosfera diversa. A volte non pare ci siano vie d’uscita. Ed invece, alla fine, tutte insieme si viene fuori dal loop”. Nuova annata in cui diventa complicato ripetere lo stesso percorso: “Personalmente, inizio questa stagione con una consapevolezza diversa. Lo scorso anno una grossa incognita e quanto conquistato davvero inaspettato. Quest’anno cercheremo di colmare le lacune, sperando di ripetere quanto fatto”.

L’opposto Rosa Imperiale, nata a Messina, classe ’04, 185 cm, si è rivelata una sentenza per le avversarie e la migliore del girone nel suo ruolo. Chiamata in causa per risolvere le situazioni di gioco difficili, è stata determinante anche quando alcuni acciacchi ne hanno frenato il rendimento: “E’ stato fatto un lavoro sempre di squadra. Devo dire grazie alle mie compagne se sono riuscita a dimostrare quelle qualità che, nel corso degli anni, ho cercato di affinare. Molte nostre prestazioni, lo scorso anno, sono state davvero degne di merito”. La condizione fisica non era delle migliori ma, stringendo i denti, i risultati sono arrivati comunque: “Quella non mi assiste mai. Mi sono dovuta fermare per un mese, ma quest’anno cercheremo di cambiare qualcosa nella preparazione per evitare che possa nuovamente accadere. Ho giocato con il dolore ma questo e altro per la pallavolo”. Un sogno da realizzare, trascinare le proprie compagne in B2: “Come ci siamo dette tutte insieme, puntiamo alla salvezza. Poi, se dovesse accadere altro sarebbe un grande motivo di orgoglio. Ci proveremo e crecheremo soprattutto di migliorare perchè ogni nuovo anno deve essere di crescita”. Servirà qualcosa in più per fare il grande salto: “Abbiamo un problema. Iniziamo a giocare e a compattarci normalemente un pò tardi. Dovremo dare il massimo sin da subito per dimostrare tutte le nostre potenzialità. Personalmente, dovrò essere più costante”.