Domani l’ultimo giorno utile per poter procedere alla rottamazione delle cartelle. Un avviso che l’Ente di Palazzo dell’Aquila ripropone caldamente considerata la boccata d’ossigeno che potrebbe rappresentare il recupero degli ingenti crediti arretrati.

Alla luce del piano di riequilibrio finanziario in corso e dello spettro del dissesto che aleggia sull’Ente dopo la sentenza di primo grado che lo condanna al pagamento di 2 milioni di euro in favore di un Ati (Raggruppamento temporaneo di imprese) per una controversia relativa ad un appalto commissionato nel 1996, infatti, risulta ancor più urgente rimpinguare le casse comunali. Il fatto che molti cittadini si siano dimostrati recalcitranti al pagamento dei tributi locali, di certo, non dà manforte al bilancio comunale considerato che, secondo la prima ricognizione, sono emerse oltre 15.000 posizioni rottamabili gestite dalla Creset, per un montante di 9 milioni di euro.

Ma anche togliendo sanzioni ed interessi la sorte capitale rimane di 6.000.000 di euro, cifra che, se recuperata, appianerebbe l’attuale criticità finanziaria dell’Ente. Una misura salvavita per il Comune al contempo vantaggiosa per i cittadini e per i possessori di partita Iva che, decidendo di aderire alla definizione agevolata, potrebbero finalmente mettersi in regola con i pagamenti senza l’aggravio di sanzioni e interessi, con l’ulteriore possibilità di approfittare della dilazione fino a 18 rate in quattro anni. L’opera di convincimento va avanti da oltre tre mesi, grazie anche a una proroga concessa sui tempi per la presentazione delle domande, ora in scadenza improrogabile domani. Per definire le pendenze pregresse con il Comune è stato anche approntato uno sportello ad hoc con un tutor facente da tramite con la società di riscossione Creset, nell’auspicio di riscuotere i crediti a vantaggio di tutta la collettività e nel rispetto dei concittadini ligi nei pagamenti.