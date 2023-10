Prima vittoria stagionale per il Milazzo che al “Marco Salmeri” supera 3-1 la Leonzio. Intelligenza, compattezza, cinismo.

L’ottima prestazione fornita dai ragazzi di mister Antonio Venuto può sintetizzarsi in tre parole. I rossoblu, nonostante le pesanti assenze, hanno chiuso ogni possibilità di affondo dei quotati avversari e colpito con opportunismo al momento giusto per poi gestire con sapienza il rassicurante e meritato vantaggio. Buon esordio per il neo acquisto Davide Tosolini, tanta sostanza e pochissime sbavature. Da segnalare il gradito ritorno in campo dell’eterno Santo Matinella, 47 primavere a breve e 99 presenze con la maglia della S.S. Milazzo.

Mister Venuto deve fare i conti con l’emergenza, soprattutto nel reparto difensivo, orfano di Davide Dama (squalificato) e capitan Salvatore Leo. Il tecnico torna al 3-4-1-2 arretrando Gazzè nelle retrovie. Il pacchetto difensivo è composto da Trimboli, Gazzè e il neo acquisto Tosolini davanti a Quartarone. Gitto (a destra) e Agolli operano sulle corsie esterne con Gatto e Presti in mezzo al campo. Bucolo agisce dietro le punte La Spada e Valente. In panchina Errante e l’altro nuovo arrivato Di Natale, mentre non sono della partita anche gli infortunati Catelli (operato in settimana), Cambria e Pitale.

La cronaca. In realtà gli episodi rilevanti nella prima frazione si contano sulle dita di una mano. Al 15′ il Milazzo trova il vantaggio. Corner di Gatto, la sfera attraversa lo specchio della porta, irrompe Marco Trimboli che mette in rete dal limite dell’area, rendendo inutile il disperato tentativo di salvataggio di un difensore quando il pallone aveva ampiamente superato la linea di porta. La Leonzio prova a reagire senza particolare convinzione, i rossoblu non concedono spazi e disinnescano sul nascere ogni tentativo. Al 31′ ci prova La Place, il suo sinistro si perde sul fondo. A pochi secondi dallo scadere del secondo minuto di recupero, lungo lancio di Presti per Agolli che penetra e calcia di controbalzo, Cirnigliaro si fa scivolare via il pallone che rimbalza su Tornatore, si avventa La Spada che da due metri sigla il gol del raddoppio.

Al 51′ Tornatore manca l’intervento, La Spada si invola verso la porta ma il suo sinistro strozzato termina la sua corsa una spanna oltre il secondo palo. La Leonzio si vede al 55′ con La Place, forse il più brillante fra gli uomini di mister Seby Catania, che scarica un destro dal limite neutralizzato in due tempi da Quartarone. Un minuto fa il suo debutto stagionale l’highlander Santo Matinella.Al 60′ il gol che chiude la contesa: punizione da oltre 30 metri, Gatto calcia direttamente in porta da posizione decentrata, parabola velenosa con Cirnigliaro proteso in tuffo che commette una topica deviando la sfera alle proprie spalle. Il match non ha più molto da dire, gli ospiti comunque vogliono salvare l’onore e al minuto 84 Sanna chiede e ottiene il triangolo con un compagno, penetra in area e viene steso da Agolli. Fama’ trasforma impeccabilmente il calcio di rigore spiazzando Quartarone. Al 93′ ultimo sussulto della partita con Fiorentino che da pochi metri non riesce a centrare la porta su un perfetto spiovente di La Place.

A fine gara grande soddisfazione nell’ambiente rossoblu per una vittoria tanto attesa e dal valore doppio in quanto ottenuta nonostante le molteplici assenze e contro un avversario di ottima levatura e dall’organico importante come la Leonzio.

Il Milazzo tornera’ in campo sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 15:30) ospite dell’Upd Santa Croce al “John Fitzerald Kennedy”.

Ecco il tabellino del match:

MILAZZO – LEONZIO 1909 3-1

MILAZZO (3-4-1-2): Quartarone; Gazze’, Trimboli, Tosolini (56′ Matinella); Gitto, Gatto, Presti (63′ Spaticchia), Agolli; Bucolo (76′ Frassica);La Spada , Valente (82′ Munafo’). A disposizione: Caruso, Di Natale, Rizzo, Giunta, Errante. All. Venuto

LEONZIO: Cirnigliaro, Llama (61′ Mascara), Midolo (46′ Sanna), Strano (93′ Lanza), Tornatore, Trovato, Russo (53′ Fiorentino), Sangiorgio, Fama’, La Place, Puccio. A disposizione: D’Asero, La Mesa, Iuculano, Ricceri, Caltabiano. All. Catania

Arbitro: La Malfa di Palermo. Assistenti: Termini e Saia di Palermo

Marcatori: 15′ Trimboli (M), 47′ p.t. La Spada (M), 60′ Gatto (M), 84′ rig. Fama (L)

Note: Ammoniti Gitto (M), Sanna (L), Fama’ (L), Trimboli (M). Recupero: 2′ e 5’

(DOMENICO LOMBARDO 𝑼𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒎𝒑𝒂 𝑺𝑺 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒛𝒛𝒐)

Nella foto di Nino La Rosa uno dei gol del Milazzo