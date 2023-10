La festa è qui. Proprio qui, a Piazza Duomo, dove la rosticceria Panyllo ha scritto il suo nome sul libro d’oro del Guinness World Record con l’arancino più grande del mondo.

Un arancino da 56,2 Kg che polverizza il precedente record di 37,2 kg. A certificare il successo il giudice Lorenzo Veltri. Presenti il sindaco Federico Basile e l’Assessore Finocchiaro davanti a una Piazza Duomo stracolma di gente. Un altro bel colpo per Messina. Stefano e Davide Ferro non hanno nascosto la loro felicità per il grandissimo traguardo.

Megarancino è stata un grande successo.