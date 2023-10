Naso – Pareggi a reti bianche per Nasitana e Orlandina, rispettivamente contro Gangi e Futura Brolo, nelle partite valide per la seconda giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

La Nasitana e l’Orlandina, che avevano pareggiato all’esordio 3-3 nello scontro diretto, salgono a 2 punti in classifica; Gangi e Futura Brolo, invece, ottengono il primo punto stagionale dopo le sconfitte subite contro Sfarandina e Bagheria.

Allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino la Nasitana ci prova fino in fondo, ma non riesce a trovare la via della rete. Nella prima frazione di gioco ci provano Cipriano al 17′, con una punizione dal limite, e Fallo al 32′, con un colpo di testa, ma le loro conclusioni vengono bloccate facilmente dal portiere ospite. L’azione più pericolosa del primo tempo arriva al 37′, quando Salpietro spreca davanti al portiere, dopo un preciso assist di Mostaccio. Ad inizio ripresa si fa vedere in avanti il Gangi, con il portiere locale Bontempo che devia in corner un colpo di testa di Galletto. Al 57′ palo clamoroso colpito dalla Nasitana con Mostaccio, che dal limite fa partire una gran tiro che si stampa sul montante. Al 62′ il Gangi rimane in dieci uomini e la Nasitana prova a gettarsi in attacco. Al 70′ il neoentrato Giacomo Truglio si libera al limite dell’area, ma poi calcia a lato; lo stesso Truglio all’86’ impegna il portiere avversario. Ci provano anche Cipriano e Mostaccio, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.