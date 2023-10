San Fratello – Si sono giocati nel pomeriggio i due anticipi della quarta giornata del Campionato di Promozione Girone B, con una vittoria in trasferta per il San Fratello e un pareggio nella sfida Pro Mende-Città di Mistretta.

Il San Fratello ha superato in trasferta 1-0 l’Atletico Messina, nella partita disputata all’Ambiente Stadium “Marullo-Bisconte” di Messina; l’incontro è stato deciso al 26′ dalla rete di Santo Scarpinato, che permette alla propria formazione di salire a 5 punti in classifica. L’Atletico Messina rimane, invece, all’ultimo posto con 0 punti.

Pareggio 2-2 nella gara tra Pro Mende (nella foto lo scorso turno contro il Rosmarino) e Città di Mistretta, giocata al Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela. I locali sono passati in vantaggio al 54′ con Carini, ma il Mistretta ha ribaltato l’incontro con le reti di Gagliano e Salerno; il pareggio finale è stato fissato dal gol di Arena al 73′. La Pro Mende ottiene così il primo punto stagionale, mentre il Città di Mistretta va a 5 punti, insieme a San Fratello e Città di Galati.

Il Città di Galati giocherà in trasferta al Comunale di Brolo contro la Nuova Rinascita Patti, mentre impegni in trasferta per le tre capoliste. La Polisportiva Gioiosa farà visita alla Santangiolese, il Rosmarino affronterà la Nuova Azzurra Fenice, mentre l’Aquila Bafia sfiderà il Lascari-Cefalù.