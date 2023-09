La Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nei confronti di un uomo di Tortorici che aveva minacciato di morte un’assistente sociale del Comune nebroideo.

La vicenda risale al giugno 2017, quando l’imputato, 50 anni, era stato convocato in caserma dai Carabinieri di Tortorici che, insieme all’assistente sociale dovevano allontanare dalla sua abitazione la moglie e i figli a causa dei maltrattamenti, delle percosse e ingiurie che l’uomo infliggeva ai propri congiunti.

Poiché i figli erano minori, il Tribunale per i minori di Messina aveva disposto che la moglie e i bambini fossero collocati in una comunità di Capo d’Orlando. Il giorno stabilito per il trasferimento dei familiari, però, l’uomo era andato in escandescenze e, in preda ad una forte agitazione emotiva, aveva minacciato di morte la dottoressa incaricata di dare esecuzione al decreto portando il pollice alla gola e mimando il gesto di sgozzarla.

L’imputato era sordomuto, ma i presenti avevano compreso la minaccia aggravata diretta alla donna. Il Tribunale di Patti, in primo grado lo aveva condannato ad una pena detentiva ed al pagamento delle spese processuali in favore della funzionaria che si era costituita parte civile ed aveva esplicitato i timori per la propria incolumità.

Il padre dei minori, infatti, nel linguaggio LIS l’aveva minacciata di raggiungerla presso il domicilio per ammazzarla, ritenendola responsabile dell’allontanamento dei figli. Il legale dell’uomo, avv Nunziatina Armeli, ha impugnato la condanna e davanti ai giudici della Corte di Appello ha sottolineato come il fatto fosse di particolare tenuità tanto conto che il proprio assistito fosse sconvolto, disperato a causa della separazione dai familiari e non si era avvicinato alla persona offesa, anzi non aveva opposto resistenza ai militari intervenuti e non aveva ostacolato lo spostamento dei bambini.

La Corte peloritana, nonostante il procuratore generale abbia chiesto la conferma della condanna, ha accolto le conclusioni rassegnate dal legale di fiducia ed ha sostituito la reclusione con 200 euro di multa.