Anche quest’ anno si è svolto con successo l’evento #Sosamare promosso dall’Udicon su tutto il territorio Nazionale e sposato sul territorio di Saponara da Dario Giacoppo, Consigliere Regionale U.Di.Con. Per il quarto anno consecutivo tutti in spiaggia per rimuovere i rifiuti. Massiva la partecipazione da parte dei volontari che hanno aderito all’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente, che ha interessato la spiaggia di Saponara.

Felicissimo della considerevole presenza dei bambini, perno fondamentale, per me, della riuscita dell’iniziativa promossa rincipalmente per loro, e della presenza del Primo Cittadino Giuseppe Merlino e dell’ amministrazione comunale che, con guanti pinze e sacchi, ci hanno affiancati per tutta la durata dell’ evento. Credo che debbano essere più frequenti momenti come questi di convivialità oltre che di esempio per i più piccoli che, non dimentichiamoci, rappresentano il futuro, a cui stiamo lasciando, ahimè, un territorio disastrato. Non posso che ringraziare tutti i presenti augurandoci che la cura e il rispetto dell’ ambiente diventi sempre più una priorità per rendere migliore questo splendido territorio che ci ospita. A dirlo è Dario Giacoppo, Consigliere Regionale U.Di.Con.

Esistono tante piccole azioni che, nel nostro quotidiano, possiamo portare avanti per rispettare l’ambiente e la Terra: la nostra casa. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. Dai leader mondiali a tutte le persone del mondo – afferma l’Assessore alla tutela del territorio e dell’ambiente Nicola Donato-

insieme possiamo unirci per proteggere l’ambiente, la nostra casa, il nostro futuro e quello delle generazioni a venire. Come amministrazione siamo lieti di promuovere e incentivare giornate riguardanti il rispetto dell’ambiente, l’obiettivo è quello di mettere in luce e in pratica comportamenti e piccoli gesti da compiere per contrastare il cambiamento climatico e per garantire un futuro alla nostra Terra anche attraverso un uso consapevole delle risorse naturali.

Nella qualità di Assessore alle politiche giovanili – ha detto l’Assessore Rosalba Pino – esprimo la massima soddisfazione per la massiccia presenza di giovani e bambini con le loro rispettive famiglie all’ evento “SOSAMARE 4.0” ben organizzato da U.Di.Con. che si è svolto ieri nella spiaggia di Saponara Marittima. Insegnare ai giovani il rispetto dell’ambiente è di fondamentale importanza per godere dei benefici ambientali nel futuro. Attraverso i temi dell’educazione ambientale, della difesa del patrimonio naturalistico è necessario stimolare, nelle giovani generazioni, la consapevolezza di agire, già da piccoli, nel proprio quotidiano, promuovendo l’interesse per l’ambiente e, soprattutto, un approccio maggiormente responsabile verso la sua tutela e valorizzazione.

Il più grande vantaggio della raccolta differenziata – afferma l’Assessore Francesco Romano con delega ai rifiuti – è prendersi cura dell’ambiente cercando di ridurre l’inquinamento. L’evento sulla spiaggia di Saponara Marittima organizzato da U.Di.Con. SOSAMARE 4.0 vuole promuovere la salvaguardia dell’ambiente costiero al fine di evitare che tutti i rifiuti che non si decompongono come plastica, gomma, etc. finiscano in mare e vengano ingeriti dai pesci determinando, in molti casi, la loro morte. Riciclare, al contempo, significa risparmiare le materie prime dando nuovo valore a ciò che abbiamo utilizzato. Un altro obiettivo è migliorare l’ambiente eliminando o, quantomeno, riducendo le discariche che rischiano, a lungo andare, di inquinare il territorio ed il sottosuolo con le relative falde acquifere causando gravi e seri danni all’intero ecosistema.