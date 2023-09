Il Tribunale di Messina – Sez. Misure di Prevenzione ha rigettato la richiesta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza a carico di un giovane di Acquedolci.

La richiesta era stata avanzata dalla Questura di Messina che rappresentava le condotte del giovane, gravato da pregiudizi di polizia accumulati fin dalla minore età, tradottisi in altrettanti procedimenti penali a suo carico, per delitti di rilevante allarme sociale che apparivano sintomatici della attuale ed elevata pericolosità sociale. Inoltre, sempre la Questura, faceva presente che il settore criminale di elezione era da rinvenirsi nel traffico illecito di sostanze stupefacenti a scopo di lucro che ne comportava uno stabile inserimento in un contesto criminale.

A ciò si aggiungono le ulteriori e recenti condotte violente commesse in ambito familiare, che hanno determinato l’applicazione di misure cautelari nei confronti del giovane. L’avv. Benedetto Ricciardi, difensore di fiducia, invece ha fatto rilevare che alcune condotte poste in essere dal proprio assistito non pregiudicano la sicurezza e la tranquillità pubblica. Invece in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, l’Avv. Ricciardi ha rilevato che manca una statuizione di condotta nel merito a fronte dell’incertezza probatoria derivante dagli sviluppi dibattimentali.

Pertanto, il Tribunale accogliendo la tesi difensiva dell’avv. Benedetto Ricciardi ha ritenuto non sussistente la base indiziaria per applicare la chiesta misura e per tali motivi, ha rigettato la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale.