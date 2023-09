Il corteo colorato di questa mattina ha dato ufficialmente avvio alla qui entra edizione del Festival degli aquiloni a Capo Peloro. Un popolo colorato ha attraversato in modo festoso le strade del villaggio accompagnato dalla Banda musicale Giuseppe Verdi.

La sfilata è partita da Piazza Chiesa (Torre Faro) ed è arrivata a Piazza Lanternino. Nella spiaggia libera sotto il pilone e nell’Arena Capo Peloro allestiti i due campi volo per le suggestive esibizioni degli aquilonisti davanti al panorama mozzafiato dello Stretto di Messina, sia durante le ore di luce che in volo notturno.

Tra le attività proposte, l’associazione PuliAMO Messina organizza oggi la “Caccia al rifiuto”, il Clan del sole Gruppo Scout Agesci Messina 3, insieme al dott. Franco De Luca, metteranno in campo le loro competenze per insegnare a chi vorrà le manovre di disostruzione e in Piazza Lanternino, fronte Casa Peloro. Possibile anche visitare la mostra di foto ed oggetti dal titolo “Alla scoperta di Capo Peloro” curata dagli Scouts Agesci Ganzirri 1.