Immediatamente scarcerato, a seguito dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Messina, Antonino Gitto, 38 anni, di Milazzo.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 11 settembre, a Vulcano, perché trovato in possesso di ben 28 grammi di cocaina, ritenuta purissima. A seguito dell’udienza di convalida, nonostante la difesa del Gitto avesse rappresentato che non vi fossero gli elementi per ritenere che la detenzione fosse destinata allo spaccio e che, comunque, non sussistevano esigenze cautelari per mantenere la custodia in carcere, il Gip ha optato per confermare la misura cautelare carceraria.

I difensori, avvocati Alfio Chirafisi e Sebastiano Campanella, hanno presentato istanza di riesame avverso la decisione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza dei legali, ha disposto l’immediata scarcerazione con totale annullamento del provvedimento e senza le disposizione di altre misure.

L’avvocato Alfio Chirafisi si è detto “felicissimo per essere riuscito, insieme al carissimo e bravissimo collega avvocato Campanella, a dimostrare la verità dei fatti“.