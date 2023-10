In giro per l’Etna…in treno! Tanto divertimento per un gruppo di San Pier Niceto

Organizzato dall'associazione ACRS Sanpietrese, l'evento ha registrato tantissime adesioni. È stato possibile visitare anche il museo delle Ferrovie di Bronte.

- Valentina Gangemi Tempo di lettura: 1 minuto

Un sabato all’insegna del divertimento quello trascorso da un gruppo proveniente dalla comunità di San Pier Niceto che, il 23 settembre, è stato in gita con il treno dell’Etna. Un’esperienza davvero entusiasmante quella vissuta da tantissimi sanpietresi partiti di buon mattino per visitare alcuni paesi etnei da una prospettiva tutta nuova. Organizzata dall’Associazione Culturale e Ricreativa Sanpietrese ACRS Presieduta da Giambattista Certo, con la preziosa collaborazione di Pino Chillemi, ex dirigente FS, di buon mattino il gruppo è partito da San Pier Niceto per raggiungere Giarre, precisamente la stazione ferroviaria circumetnea. Da lì bordo del treno FSC si è giunti a Randazzo, dove sono stati visitati il Duomo, il museo e il centro storico. Dopo il pranzo, durante il quale si è potuto gustare prodotti tipici etnei, sempre a bordo del treno è stato raggiunto Bronte. Qui un’esperienza davvero unica con la visita del Museo Ferroviario. Alla fine un rinfresco a base di pistacchio. Un’esperienza sicuramente molto bella che ha permesso di godere delle bellezze che la nostra Sicilia offre. Leggi anche Si sono svolti a Vercelli i funerali di Kevin Laganà, vittima della strage ferroviaria di Brandizzo Auto ferma sui binari nel passaggio a livello, il treno la travolge: circolazione bloccata per 3 ore

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram