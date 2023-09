Nei giorni più caldi che hanno visto gli incendi violentare letteralmente i territori della provincia di Messina, a farne le spese è stata anche la Pineta di Maloto a Barcellona Pozzo di Gotto. Per la quale il Comune sta cercando di mobilitarsi.

In quei difficili frangenti, che hanno visto i roghi colpire Santa Venera, San Paolo, Gala, Migliardo, Acquaficara e altre zone del territorio, prezioso è stato il contributo di una nuova figura presente sul territorio, ovvero la Guardia Agroforestale Italiana che si è distinta monitorando, anche attraverso l’utilizzo di droni, l’evolversi di quelle delicatissime situazioni. Proprio con la Guardia Agroforestale Italiana il Comune sta pensando di operare in sinergia per contrastare i reati ambientali, non solo in materia di incendi. Ai membri del gruppo saranno conferiti poteri di pubblico ufficiale in modo che possano affiancare le Forze dell’Ordine.

La Guardia Agroforestale Italiana opererà sul territorio, quindi, collaborando con le Forze di Polizia con nomine di Polizia Giudiziaria e pubblici ufficiali. Il personale è infatti preparato con corsi di Polizia Rurale e Polizia giudiziaria.

Sul territorio della provincia di Messina si contano attualmente circa 40 guardie che verranno impiegate per i vari controlli in diversi settori, tra cui quello dell’abbandono indiscriminato di rifiuti domestici e speciali sul territorio con la formazione di discariche abusive di ogni genere anche in zone nevralgiche come torrenti.

Le Guardie vigileranno anche su reati connessi al bracconaggio, al decoro urbanistico, ai pascoli abusivi, al trasporto di animali destinati alla macellazione.