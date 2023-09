Un’autovettura Peugeot 107 ha preso fuoco stamattina all’interno della galleria Calavà, sulla A20, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo. È successo poco prima delle 11.

Illesi un’uomo ed una donna che si trovavano all’interno del mezzo, completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto le pattuglie della Polizia stradale di Sant’Agata Militello e Messina, che hanno prontamente messo in sicurezza il transito su quel tratto di autostrada, consentendo il deflusso delle auto nella galleria invasa dal fumo. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti agli ordini del Capo Squadra Alessandro Triolo. Sul posto anche le squadre del pronto intervento stradale per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza del transito.

Comprensibili ripercussioni sul traffico veicolare rimasto bloccato per circa un’ora, con conseguenti code, per consentire la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della galleria.