Una delegazione proveniente dagli Emirati Arabi e dall’India è stata in visita presso l’AOU “G. Martino” di Messina.

Si tratta di un gruppo di specialisti che parteciperanno alla II° International Conference “DONARTE”, l’evento organizzato dalla Prof. Ssa Anna Teresa Mazzeo, direttore UOC Servizio di Anestesia, e dal prof. Antonio David, Direttore UOC Rianimazione con Terapia Intensiva dell’AOU “G. Martino” di Messina.

Un convegno che coniuga scienza e arte, ponendo al centro dell’attenzione il tema della donazione degli organi. Un incontro, quello di oggi, voluto come occasione di confronto e approfondimento soprattutto per conoscere più da vicino il processo assistenziale di un potenziale donatore di organi.

Sono state illustrate le modalità di gestione delle attività di prelievo, con particolare attenzione ai tempi e metodi che la legge italiana prevede. Il Dott. Francesco Puliatti, coordinatore locale per la donazione di organi e tessuti dell’AOU G. Martino, ha fornito un quadro complessivo con i dati di attività dell’AOU G. Martino descrivendo quale sia l’organizzazione e le modalità con cui si avvia il percorso che conduce a una donazione.

Molteplici i temi affrontati anche rispetto alle resistenze culturali oggi ancora presenti sul consenso alla donazione e all’importanza di scegliere in vita. Particolare attenzione è stata dedicata, da parte della Prof.ssa Anna Teresa Mazzeo, direttore del servizio di anestesia, ad illustrare le procedure di accertamento della morte cerebrale.

La Delegazione era così composta: Maria Gomez, Direttore del Centro Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi, Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi, struttura che attualmente collabora con la Khalifa University di Abu Dhabi e anche con l’Università MBRU di Dubai; Il Dottor Galal Shalaby Abdelnaby, Responsabile dell’unità di terapia intensiva, ospedale Al Qassimi, Sharjah (Ospedale per trapianti di rene); Noor Alawi, Coordinatrice OPO (infermiera locale), Centro nazionale per la donazione di organi, Sig.ra Fatima Aljaberi, Coordinatrice OPO (infermiera locale), Centro nazionale per la donazione di organi. Inoltre sono intervenuti anche il Prof Deepak Gupta, professore di neurochirurgia dell’AIIMS di New Delhi e il Prof Sunil Shroff, chirurgo specializzato in trapianti di rene, della Mohan Foundation di Mumbai (India).

Gli ospiti hanno poi visitato i locali della Rianimazione dell’ospedale, rianimazione intitolata a Nicholas Green, il bimbo che nel 1994, vittima di un agguato sulla Salerno Reggio Calabria, fu assistito proprio a Messina presso l’ospedale universitario e il cui gesto, con il SI dei genitori alla donazione, avviò un processo a cascata di amore e solidarietà che presto si diffuse in tutta Italia