Un chiosco che sta suscitando polemiche e prese di posizione ed una situazione che, da oltre 15 anni, rimane immobile e senza risposte anche se, di recente, qualcosa si è mosso.

Grazie alla caparbietà dell’ex assessore Cono Russo si è accesso un interessante dibattito su una struttura abbandonata da tanti anni e posta in pieno centro, sull’isola pedonale di Capo d’Orlando.

La richiesta, e non solo di Russo, è quella di riqualificare il chioschetto abbandonato posto tra la Via Piave e la Via Francesco Crispi.

Una zona di ritrovo per numerosi residenti ma che da troppo tempo viene dominata da una struttura fatiscente e ormai da anni non utilizzata con una situazione igienico sanitaria che comincia a preoccupare.

I continui post su Facebook e l’attenzione della stampa locale hanno smosso le acque e da Palazzo Europa sono arrivate alcune delucidazioni.

Secondo il primo cittadino, infatti, il terreno su cui insiste il chioschetto è privato perché una parte rientra nell’area della casa limitrofa ed un’altra parte invece è stata oggetto di una permuta anni fa.

Come molti ricorderanno in quel luogo esisteva un rifornimento di benzina. Il Sindaco ha comunicato di aver scritto al titolare invitandolo a procedere alla pulizia della struttura.

Se entro una settimana non provvederà il Comune ha fatto sapere che si procederà con una ordinanza.

L’intento dell’Amministrazione sembra essere quello di ripristinare le condizioni igienico sanitarie del luogo senza pensare alla demolizione della struttura.

Chi vivrà vedrà…