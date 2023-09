Gemellaggio all’insegna della musica fra la banda musicale “Vincenzo Bellini” di San Salvatore di Fitalia e “Solling Swing Orchestra”, complesso musicale swing e jazz avente sede a Uslar, cittadina tedesca della Bassa Sassonia.

I componenti dell’Orchestra, in attività da ormai 40 anni, si esibiscono in formazione da big band con sassofoni, tromboni e un completo gruppo ritmico. La Band tiene dai 20 ai 30 concerti l’anno dalla Germania, passando dall’Ungheria fino ad arrivare in Italia. Ha anche prodotto in studio 2 CD.

I 25 elementi soggiorneranno per una settimana, insieme alle loro famiglie, a San Salvatore di Fitalia, offrendo insieme alla nostra banda musicale momenti di musica tradizionale e non solo.

Il gemellaggio, unico nella sua peculiarità in tutto il territorio dei Nebrodi, sarà un evento turistico e culturale di grande effetto per la capacità di attrarre gli appassionati del genere.

Sono previsti concerti nei tre comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi”:

1 ottobre a San Salvatore di Fitalia alle ore 19 al Largo Tenenti Vieni

3 ottobre a San Marco d’Alunzio alle ore 20.30 all’Auditorium Santa Maria dei Poveri, Piazza Aluntina

6 ottobre a Rocca di Capri Leone, ore 21 in Piazza Gepy Faranda.

Nelle esibizioni di San Salvatore di Fitalia e San Marco d’Alunzio la straordinaria partecipazione di Roberta Sava.

Oltre ai concerti, sono previsti incontri e scambi culturali far le due realtà musicali, escursioni guidate e visite dei borghi alla scoperta delle loro ricchezze culturali e naturalistiche, al fine di avviare stabili relazioni fra le comunità italiana e tedesca, con positive future ricadute sul turismo e sui nostri territori.

“Un ringraziamento all’Assessorato Turismo Regione Siciliana per l’importante sostegno economico. Alla Proloco San Salvatore di Fitalia , all’associazione “Giovani Fitalesi”, al Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” San Salvatore Di Fitalia e, in generale, a tutta la comunità impegnata a vario titolo nella realizzazione di questo evento” ha commentato un soddisfatto Sindaco Pizzolante.

“Un ringraziamento voglio infine rivolgerlo al nostro concittadino Calogero Sava, trasferitosi in Germania, che fa parte di questa talentuosa Band e si è attivato per la realizzazione del gemellaggio, nato all’insegna della profonda passione per la musica, in particolare per quella bandistica” ha concluso il primo cittadino.