Con un accorata lettera aperta, il capo area dell’ufficio tecnico del comune di Santo Stefano di Camastra, l’architetto Francesco La Monica, saluta la comunità stefanese per andare a ricoprire l’incarico come dirigente tecnico nel comune di Palermo.

Si tratta sicuramente di un bel salto di qualità per l’ormai ex capo dell’area tecnica stefanese, che nell’intraprendere questo nuovo percorso avrà certamente nuove e stimolanti motivazioni, in quanto sarà chiamato a ricoprire incarichi cruciali, in termini di servizi ai cittadini, della macchina burocratica.

E quindi l’architetto Francesco La Monica si appresta a ripartire per un nuovo percorso professionale nel comune capoluogo, dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 30 settembre 2023.

Un lungo capitolo della sua esperienza lavorativa viene messa alle spalle, ma il solco lasciato non verrà molto facilmente cancellato, in quanto nel corso di questi lunghi anni, l’architetto Francesco La Monica ha avuto il merito di aver saputo costruire insieme ai suoi collaboratori un ufficio tecnico in grado di sapere affrontare anche delle sfide irte di difficoltà.

Sono state tanti i progetti portati avanti, per cercare di dare un futuro migliore nel campo dell’urbanistica, dell’edilizia, della raccolta dei rifiuti, dei lavori pubblici e dei servizi al cittadino.

Avendo come solo obiettivo quello di migliorare la città delle ceramiche, facendo sì che, con i propri sacrifici e con le proprie energie, l’apparato amministrativo del Comune di Santo Stefano diventasse un’eccellenza.

Adesso, è giunto il momento di chiudere una storia professionale andata avanti per oltre 28 anni e che in tanti sperano che non arrivasse mai, anche perché privarsi di un valido professionista è una grande perdita, per una realtà comunale che ambiva ad inseguire altri importanti traguardi.