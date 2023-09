Tra due settimane festeggerà i suoi 102 anni. Intanto ha festeggiato il rinnovo della patente fino al 2025. L’orlandino Antonino Mazzone è sicuramente uno degli automobilisti più longevi d’Italia e forse non soltanto d’Italia.

Il simpatico nonnino è autonomo e utilizza l’auto per le sue faccende personali, come andare al supermercato o recarsi al cimitero per portare qualche fiore sulla tomba dei suoi cari defunti. L’emozione di poter guidare per altri due anni, la soddisfazione di non avere sbagliato un colpo leggendo tutte le lettere della tabella per il controllo della vista. Un traguardo davvero eccellente! FOTO: ARCHIVIO 98zero Antonino Mazzone riceve un riconoscimento dal sindaco Ingrillì