Tempo soleggiato con qualche annuvolamento alternato a schiarite per l’intero arco della giornata. Possibili deboli piogge nelle zone interne della Sicilia.

Temperature stazionarie. I venti spireranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari: Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.com