L’ambizioso progetto di relamping che prevede, a lavori ultimati, l’installazione di circa 3000 corpi illuminanti con tecnologia led su tutto il territorio comunale di Gioiosa Marea procede senza sosta.

Fra i punti qualificanti del programma amministrativo della Giunta La Galia, queste le rassicurazioni che giungono alla comunità: «Si precisa che l’intervento è composto da diversi passaggi che non si sono ancora conclusi, nemmeno nelle zone in cui sono stati già posizionati i nuovi pali.

Infatti, si sta provvedendo a sostituire le centraline e ad effettuare gli interventi necessari per giungere alla piena funzionalità del sistema. È quindi assolutamente normale riscontrare alcune anomalie, ma la ditta incaricata sta procedendo al controllo e alla manutenzione».

Anche un numero di cellulare è stato messo a disposizione per segnalare guasti o disservizi: 3501732070. L’importante opera di ammodernamento consentirà risparmi energetici con risvolti positivi per le casse comunali e, di conseguenza, per le tasche dei cittadini. L’efficientamento degli apparecchi a led verrà garantito da un sistema di dimmeraggio, grazie all’istallazione di un dispositivo che regola il flusso luminoso in funzione della viabilità stradale. Avviato nel 2017 dall’amministrazione Spanò, l’iter è proseguito con l’assessore Giosuè Giardina. Redatto dall’ingegnere Giuseppe Panassidi per conto della società “Energia 2000 srl” – la quale ha ottenuto anche l’affidamento in concessione dell’impianto e del servizio per vent’anni, con l’ingegner Francesco Casamento di Gioiosa Marea alla direzione dei lavori – il progetto si fonda su un finanziamento di 1.100.000 euro.