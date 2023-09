Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, ha condannato a quattro anni e mezzo di reclusione l’ex responsabile dell’area finanziaria del comune di Brolo, Carmelo Arasi.

L’accusa era di peculato, in un filone parallelo al processo “Mutui Fantasma” per cui a giugno era già arrivata la condanna per 21 imputati, tra cui lo stesso Arasi, per i quali sono pendenti i rispettivi ricorsi in Corte d’Appello in attesa della fissazione dell’udienza.

L’ulteriore capo d’imputazione contestato al ragioniere riguarda l’ipotesi di peculato per 1.632.000 euro, liquidità ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti vincolata al pagamento dei debiti dell’ente verso fornitori e professionisti, che secondo l’accusa, l’allora responsabile dell’ufficio ragioneria avrebbe usato per un pagamento alla Cassa depositi a parziale estinzione anticipata del mutuo da 1,7 milioni per la realizzazione del palazzetto dello sport, mutuo tra quelli finiti al centro dell’inchiesta.

Il Tribunale ha quindi disposto la confisca di 1.632.000 euro a carico di Arasi, difeso dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Fabio Marchetta, o di beni nella sua disponibilità per un valore corrispondente. L’imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni al comune di Brolo, parte civile rappresentato dall’avvocato Antonio Spiccia, da liquidarsi in separata sede.