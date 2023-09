in Spettacoli , Torregrotta

I Ricchi e Poveri incantano Torregrotta con un concerto grandioso.

Un fiume di gente in Piazza Unità d'Italia per il concerto organizzato dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Nino Caselli in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di autonomia torrese.

- Valentina Gangemi Tempo di lettura: 2 minuti

Pubblico in delirio, piazza Unità d’Italia stracolma di gente che cantava a ritmo tutti i più grandi successi del gruppo. I Ricchi e Poveri ieri sera hanno incantato Torregrotta con un concerto meraviglioso. Un vero e proprio successo il concerto dei Ricchi e Poveri che si è tenuto ieri sera a Torregrotta in piazza Unità d’Italia. Tantissima gente è accorsa da ogni parte della provincia per assistere a un concerto che ha entusiasmato davvero tutti. Un coro di voci che cantavano insieme ad Angela tutti i più grandi successi della storica band che ha scritto un pezzo di storia della musica italiana. Un concerto fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Nino Caselli e da tutta la sua squadra. L’occasione è data dai festeggiamenti in onore dei 100 anni di autonomia del Comune di Torregrotta. Il concerto di ieri sera, svoltosi nella cornice dello stretto food di Piazza Unità d’Italia, ha registrato una presenza massiva di pubblico. Ricchi e Poveri hanno cantato tutti i loro più grandi successi ripercorrendo tutte le tappe della loro grandiosa carriera. Tanta grinta trasmessa dal duo, che ha raccontato alla piazza torrese tutta la loro storia artistica. La serata si è conclusa con i ringraziamenti doverosi. Il Sindaco Nino Caselli con parte della sua Giunta sono saliti sul palco e il Primo Cittadino ha omaggiato la cantante con un mazzo di fiori. Le foto. Leggi anche Stasera i Ricchi e Poveri a Torregrotta Calcio, 1ª Categoria Gir. C – Vincono all’esordio Monforte, Melas e ORSA

