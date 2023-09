Il padre di Lorena Mangano, la giovane studentessa di Capo d’Orlando morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale a Messina la sera del 26 giugno 2016, ha presentato una denuncia, contro ignoti, per vilipendio di tomba al commissariato di polizia.

La lastra di marmo che copre il simulacro al cimitero è stata rinvenuta spostata di circa 5 cm verso l’esterno.

Tentato furto o profanazione? In entrambi i casi non sarà stato uno sforzo di poco conto per chi ha pensato bene di compiere questo assurdo gesto. Si tratta di una lastra che pesa oltre 200 kg.

La tomba di Lorena si trova nella zona “nuova” del cimitero orlandino.

È ben visibile a tutti viste le dimensioni ed oltre al pregiato marmo che la compone è stata realizzata anche una statua che raffigura proprio la giovane studentessa accovacciata accanto al sepolcro.

Un simbolo, un luogo che ricorda la generosità di una ragazza che ha ridato una vita migliore dopo la sua morte, con la donazione degli organi. Un ricordo ancora vivo e non soltanto a Capo d’Orlando.

Come ogni anno, dal 2016, infatti, anche lo scorso Ferragosto la Vara a Messina si è fermata all’incrocio con il torrente Trapani. Qui si è rinnovato l’omaggio floreale alla memoria di Lorena Mangano.

Lo scorso 9 settembre, sempre a Messina, si è svolto il memorial “Lorena Mangano 2023” patrocinato dal Comune di Messina e dall’ Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico.

Una partita di calcio tra associazioni legate alla donazione di organi. Il ricavato della raccolta fondi andrà al reparto di Cardiologia Pediatrica del Policlinico di Messina, coordinato dal Prof. Franco de Luca.

Il processo per omicidio stradale ha portato alla condanna definitiva della Corte di Cassazione a 5 anni per Giovanni Gugliandolo e a 9 anni e 4 mesi per Gaetano Forestieri, l’uomo alla guida dell’Audi TT che investì la Fiat Panda di Lorena (in primo grado Forestieri e Gugliandolo furono condannati rispettivamente a 11 e 7 anni).