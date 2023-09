Anche a Falcone, dopo un percorso piuttosto tortuoso ad ostacoli, il Commissario ad Acta dott. Enrico Fuggetta, in sostituzione del Consiglio Comunale, ha approvato la proposta di adesione del Comune di Falcone alla costituenda società mista “Messinacque” ed il relativo statuto, unitamente allo schema patti parasociali e di regolamento per il controllo congiunto.

Una proposta su cui il Consiglio Comunale, all’unanimità, aveva votato contrario nella seduta del 20 giugno scorso e che ha attivato l’iter del commissariamento, con decreto dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi.

Fuggetta, per chiudere la questione, vista la ristrettezza dei termini, ha provveduto in autonomia a sottoscrivere sia la proposta, che la deliberazione vera e propria.

Un atto deliberato nonostante il parere “non favorevole” da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e del Revisore dei Conti. Nel corpo della deliberazione, il Sindaco Nino Genovese, ha voluto sottolineare anche i dubbi e le preoccupazioni dell’Amministrazione Comunale, che in attesa di proporre sui ricorsi già avviati da altri Comuni.

In particolare, il primo cittadino di Falcone ha dichiarato e fatto riportare nel corpo della delibera: “senza entrare nel merito della procedura di commissariamento, evidenzio tuttavia le preoccupazioni dell’Amministrazione Comunale e della Comunità locale sulle possibili conseguenze negative che potrebbero derivare dall’adesione di questo Comune alla costituenda società partecipata mista, pubblico-privata, “MESSINACQUE SPA”, soprattutto riguardo all’aumento dei costi, con particolare incidenza sulla tariffazione del servizio ai cittadini; ma anche in riferimento ai disservizi che si potrebbero creare nella gestione della rete idrica e fognaria, che necessita spesso di interventi di riparazioni urgenti. La gestione di questi servizi, così come previsti con la costituenda società, di certo rappresenteranno un danno per i Comuni come Falcone, che finora, nonostante le difficoltà, li hanno gestiti e garantiti in modo puntuale e nel rispetto del principio di economicità”.

Un modo per confermare la contrarietà dell’Amministrazione Comunale di Falcone, rispetto al percorso intrapreso dal Commissario ad Acta dott.ssa Rosaria Barresi (con poteri sostitutivi per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’ATI di Messina) ed a favore, invece, di un modello di gestione prettamente pubblica che possa garantire la qualità, puntualità ed economicità del servizio, partendo dal presupposto che l’Acqua è un bene comune imprescindibile, costituzionalmente tutelato.