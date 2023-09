​ Una folla di persone, silenziosa e immersa nel dolore, ha aspettato l’uscita del feretro di Giuseppe Milici, l’operaio edile morto a 57 anni a seguito di una caduta da una scala, mentre stava effettuando un intervento sulla facciata di un’abitazione in contrada Mustazzo.

Presenti, oltre alla Moglie Tindara, le Figlie Carmen, Debora e Francesca, la mamma, il fratello e la sorella, tanti colleghi di lavoro e amici nella vita.

A celebrare l’esequie di Pino è stato Don Leonardo Maimone, parroco della chiesa di Santa Caterina che durante l’omelia si è soffermato sulla splendida persona che era Pino ed ha detto:

“C’e tanto dolore. Sono tante le domande e sentimenti che ci accomunano e che ci suggeriscono silenzio. Di fronte alla morte prematura e tragica di Pino, gli interrogativi si affollano e la fede diventa vacillante. Per tutte le persone che hanno conosciuto Pino e lo hanno amato e stimato, non è più dov’era prima. Questo ci rattrista profondamente. Però, da ora in poi, può essere ovunque ci sia un pizzico di bene e amore per lui. La sua presenza cambia forma, ma è più vera e reale di prima.”

Nessuno, ha voluto rinunciare ad essere presente nel ricordo di una persona davvero stimata e benvoluta, e tutti, hanno con sincerità sentito il bisogno di dimostrare con la loro presenza, la vicinanza alla sua famiglia.

Strazianti le parole della figlia più grande Carmen, che ha ricordato il papà attraverso una lettera molto commovente.