La Polisportiva Mirto ha pareggiato 3-3 contro la Fitalese, in un’amichevole disputata ieri sera presso il campo sportivo “G. Monachino” di San Salvatore di Fitalia.

Il Mirto è passato in vantaggio con una punizione di Riccardo Sapone, deviata dalla barriera avversaria, ma la Fitalese ha ribaltato il risultato con la doppietta di Princiotta e la rete di Thomas Artale. Il Mirto è poi riuscito a ottenere il pareggio con il gol di Antonio Petrolo e un autogol.

La Fitalese sta preparando il derby con il Tortorici, match che si giocherà Domenica 1 Ottobre alle ore 15:30 e che sarà valido per la seconda giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C. La formazione di San Salvatore di Fitalia all’esordio ha vinto nettamente 4-1 in trasferta contro l’Olivarella (protagonista il capitano Marco Lombardo con una tripletta), mentre il Tortorici tra le mura amiche ha superato 2-0 il Don Peppino Cutropia con le reti di Conti e Bellomo.

Il Mirto, invece, prosegue la preparazione atletica in vista del prossimo Campionato di Terza Categoria e a breve la Lega Nazionale Dilettanti dovrebbe ufficializzare il girone e le squadre che ne faranno parte. La compagine mirtese affronterà diverse squadre del comprensorio nebroideo, tra cui la Polisportiva Rocca, il Castell’Umberto, il Caronia e il Tusa.