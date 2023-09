SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA COSENZ, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO con cantina, piano T. e S1 a piano terra è costituito da ampia zona giorno con angolo cottura, camera con balconcino, wc, 2 disimpegni e piccolo ripostiglio; a piano seminterrato sottostrada, un unico locale di pertinenza adibito a cantina. Sup. interna netta (SIN) di circa 69,37 mq, sup. esterna lorda (SEL) di circa 88,52 mq alla quale deve aggiungersi la quota di sup. pari a 36,01 mq – derivante dal bene comune non censibile in quota proporzionale alla propria consistenza (SEL) – per cui complessivamente sviluppa una sup. esterna lorda (SEL) pari a 124,53 mq che ragguagliata con i coefficienti di riduzione dà una sup. commerciale pari a 82,30 mq. Dati catastali dell’immobile lotto 1 lettera A): foglio 2 particella 265 sub. 9 (ex sub. 6) (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 4, consistenza 4 vani, rendita 111,55 Euro. B) Quota parte proporzionale di “bene comune non censibile”, comune ai sub 9 (piano terra e seminterrato), sub 10 (appartamento al primo piano) e sub 11 (appartamento al secondo piano) è censito al N.C.E.U. del Comune di Sant’Agata di Militello al foglio di mappa 2 particella 265 sub 12, piano T-1-2-3, costituito da corte di ingresso, androne vano scala e terrazza al terzo piano dell’edificio. Non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 78.200,00. Offerta minima: Euro 58.650,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. CC 1815/2019 PT840899 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) INTERO FABBRICATO con corte e depositi della sup. comm. di 1.316,99 mq su 2 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Il piano seminterrato è destinato ad autofficina e ricambi ed è collegato esternamente ai piani superiori mediante una scala esterna in c.a. Allo stesso piano si trovano una struttura ad una elevazione f.t. destinata a depositi ed ufficio ed un fabbricato a due elevazioni f.t. costituita al piano terra da depositi ed al piano primo da piccolo appartamento per il custode. I piani terra e primo sono collegati da ampia scala interna. Piano terra adibito a sala esposizione mentre il piano primo ad uffici. Piano terra con unico servizio igienico, mentre il piano primo di 2 servizi igienici. Entrambi i piani sono completi in ogni loro parte. Prezzo base Euro 758.202,27. Offerta minima: Euro 568.651,70. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 28/12/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RGE 73/2018 PT842438 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300