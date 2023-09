Si svolgerà al Porto di Capo d’Orlando il “Festival per la valorizzazione del patrimonio ittico siciliano”.

L’evento comincerà sabato 7 ottobre per concludersi domenica 8.

L’obiettivo, secondo gli organizzatori, è quello di mettere sul piatto la ricchezza del nostro mare per scoprirne la bellezza, la bontà e soprattutto per conoscere la tradizione nostrana della pesca, tipica dei borghi marinari.

Varie saranno le attività che si svolgeranno durante questi due giorni: workshop, convegni, proiezioni di docufilm, degustazioni con tanto buon cibo, musica e show cooking in cui il protagonista sarà il pescato dai nostri mari.

Sui social network si è scatenata la protesta di alcuni orlandini in relazione alla location selezionata. Per qualcuno il luogo migliore per l’evento sarebbe stata la Piazzetta “Melitta Damiano” a San Gregorio.

Sede tradizionale della “Sagra del pesce azzurro”, almeno sino all’estate 2022, per alcuni poteva rappresentare il posto ideale per un evento del genere. Soprattutto per chi ha contribuito negli anni alla sua realizzazione.