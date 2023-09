ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 39.397,50. Offerta minima: Euro 29.548,12. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/12/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/12/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT840895 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 278 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 così composta: A) APPARTAMENTO (mq 168) al terzo piano di un edificio a sei elevazioni; attualmente in fase di costruzione, privo di tutti gli infissi esterni (comprese le serrande ed il portone d’ingresso), delle porte interne, degli arredo bagno e delle rubinetterie, degli allacci alle reti idriche, elettriche (è presente solo il cablaggio) e del gas. B) LASTRICO SOLARE (mq 78), costituisce una quota parte dell’intera copertura a terrazza praticabile del fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 104.000,00. Offerta minima: Euro 78.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 05/12/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/12/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 59/2019 PT841037 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300