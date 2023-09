Servirà un nuovo passaggio in Corte d’Appello per definire il procedimento a carico di Pino Lo Re ed Isabella Di Bella, imputati nel processo scaturito dall’operazione “Concussio” del 2018, sulla presunta estorsione nei lavori per la riqualificazione dei siti di Fiumara d’Arte a Mistretta.

La Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi proposti dai legali dei due imputati, Giuseppe Serafino per Lo Re ed Alvaro Riolo per Di Bella, ha infatti annullato con rinvio la pronuncia d’appello dello scorso novembre che, a seguito di un precedente rinvio già disposto dalla stessa Cassazione, aveva ridotto le condanne per Lo Re a 4 anni ed a 2 anni e sei mesi per Di Bella, escludendone la contestata aggravante mafiosa. Per le posizioni di entrambi, dunque, è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte messinese

Con la stessa pronuncia di novembre in Appello, invece, era stata confermata l’assoluzione del commercialista ed ex consigliere comunale di Mistretta Vincenzo Tamburello mentre la precedente sentenza della Suprema Corte aveva annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, le condanne a carico di altri sei imputati che rispondevano di trasferimento fraudolento di valori.