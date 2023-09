Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e Martire. L’Amministrazione comunale di San Piero Patti, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria e San Pancrazio, anche quest’anno si prepara ad accogliere i tanti affezionati provenienti da tutto il comprensorio.

Come da ricorrenza, le celebrazioni si svolgeranno la prima domenica di ottobre, a cominciare dalla vigilia. Sabato piazza Gorgone ospiterà Nesli, cantautore di brani apprezzati dal pubblico nazionale e volto noto della tv anche grazie al suo secondo posto conquistato nel 2017 a Celebrity Masterchef. Il “Nesli live set” comincerà alle 21, dopo il concerto d’apertura degli Experimenta con la partecipazione di Andrea Azzurra, finalista di The Voice, uno dei programmi di punta di Rai 2. Per quanto riguarda, invece, il programma di domenica, alle 18 verrà celebrata la Messa presieduta da monsignor Basilio Rinaudo, Vicario generale della Diocesi di Patti.

Alle 19.30, processione del simulacro di San Biagio V.M. e della reliquia del Santo. Alle 21, sempre in piazza Gorgone, concerto “Scacco Matto” ed esibizione del comico Marco Manera. A chiudere la due giorni di festa tra momenti di raccoglimento liturgico e aggregazione sociale, gli spettacoli pirotecnici. FOTO: Facebook Nesli