Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 20.190.66 euro, dopo i danni causati dagli eccezionali eventi metereologici lungo la strada Galini-Catafurco.

L’Ufficio del Commissario Delegato, a seguito delle richieste presentate dall’Amministrazione Comunale galatese, ha assegnato un altro contributo (oltre ai 26.224,65 euro già attribuiti dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile), per le spese sostenute in seguito agli interventi urgenti di messa in sicurezza della strada Galini-Catafurco e di riparazione della condotta idrica.

“Un ringraziamento particolare, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso un luogo di fondamentale importanza per il territorio, va al dirigente generale Ing. Cocina, all’Arch. Paparone e all’Ing. Manfrè – dichiara l’Amministrazione Comunale -. Noi, dal canto nostro, continueremo a lavorare per rendere il sentiero, il borgo e la meravigliosa Cascata del Catafurco dei siti sempre più decorosi e appetibili ai tanti turisti, che giornalmente si recano per visitarli”.