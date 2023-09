L’Associazione Culturale Musicale “Eduardo Russo” – Banda Cittadina Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto organizza un Open Day per avvicinare anche i più piccoli alla nobile arte musicale.

La Scuola di Musica “Roberto Stimolo” accoglierà tutti domani, 30 settembre, dalle ore 16 alle ore 19,30 in Via Longo, ex pescheria.

Ad animare il pomeriggio ci saranno anche Minnie e Topolino.