Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha attuato i servizi a domanda individuale, riguardanti la quota di compartecipazione sul costo dell’asilo nido comunale e il costo del buono pasto per la mensa scolastica.

I due argomenti all’ordine del giorno sono stati attivati con i voti favorevoli dei 7 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre hanno espresso voto contrario i 2 Consiglieri di minoranza Caputo e Sapone.

Il costo fisso per l’asilo nido ammonta a 510 euro, secondo le direttive del Ministero, e ciascun Comune può decidere per l’abbattimento dei costi; l’ente comunale di Capri Leone ha approntato una diminuzione del 50%, con un costo dunque di 255 euro. Le famiglie, che hanno un reddito ISEE basso, potranno richiedere il rimborso. Il Sindaco Bernadette Grasso ha spiegato che al momento c’è un ritardo, dopo la gara di appalto del servizio; era stata scelta una ditta, per l’espletamento del servizio, ma un’altra ditta ha presentato ricorso. Il primo cittadino caprileonese ha spiegato che a breve verrà affidato il servizio alla ditta aggiudicataria in maniera provvisoria, in attesa della sentenza. Il Consigliere di minoranza Giorgio Caputo ha affermato che molte famiglie non riusciranno a pagare il servizio di asilo nido e ha fatto notare che l’ente comunale è strutturalmente deficitario. Il Sindaco Grasso ha sottolineato come in estate è stato organizzato il grest e tutti i bambini sono stati messi nelle condizioni di prenderne parte, anche le famiglie che non riuscivano a sostenere il costo; il primo cittadino ha poi confermato che l’Amministrazione sarà vicino alle famiglie bisognose.

Il costo del buono pasto sarà di 1,80 euro per ciascun pasto; le famiglie dovranno pagare il 36% della quota. Anche per la mensa scolastica le famiglie, che avranno un ISEE basso, potranno chiedere il rimborso del buono pasto; il Consigliere di opposizione Caputo ha confermato la stessa votazione, anche riguardo a questa proposta.

Il civico consesso ha poi approvato due variazioni di Bilancio, un debito fuori Bilancio, l’Addizionale Comunale IRPEF e l’adeguamento dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio e del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. La prima variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 si riferisce a un contributo di circa 2.800 euro del Consiglio dei Ministri, per l’Ufficio Anagrafe. La seconda modifica, invece, riguarda 4 variazioni: l’aumento delle indennità degli amministratori locali, un finanziamento di 120.000 euro per un progetto di riqualificazione dell’area centrale, la somma di 40.000 euro inserita nel Bando Periferie, e un debito fuori Bilancio.

Il debito fuori Bilancio riguarda un atto di precetto verso il Comune di Rodì Milici, per alcune somme non pagate tanti anni fa per il conferimento a discarica. I tempi di pagamento saranno dilazionati in 3 annualità e questa proposta è stata applicata con i 7 voti favorevoli della maggioranza, mentre si sono astenuti i 2 componenti del gruppo di minoranza. L’Addizionale Comunale IRPEF è stata confermata rispetto allo scorso anno, con lo 0,8%, mentre l’aumento dell’indennità del Presidente del Consiglio deriva da un contributo regionale. L’indennità viene aumentata da 292 a 455 euro, mentre i gettoni dei Consiglieri passano da 16,27 a 19,55 euro; il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto ha annunciato che queste somme maggiori, provenienti dalla Regione, a fine anno saranno accantonate per essere utilizzate in servizi sociali. La maggioranza ha dichiarato che i gettoni saranno inseriti in un capitolo a parte, per poi usare le cifre in ambito sociale o ricreativo, mentre i Consiglieri di minoranza Caputo e Sapone hanno affermato che devolveranno i gettoni di presenza del 2022 e del 2023 all’Associazione “A.G.D. Nebrodi Diabete”.

Il Consiglio Comunale ha infine discusso la modifica ed integrazione al Regolamento del servizio di noleggio con conducente, l’approvazione del Programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2024, e l’attuazione dello Schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2024/2028.