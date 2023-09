I consiglieri comunali di minoranza di Ficarra, tramite comunicato stampa, spiegano la loro assenza alla cerimonia di inaugurazione della guardia medica.

I consiglieri Pizzino, Sciacca e Marraffa scrivono che da gennaio 2022 avevano sollecitato con una interrogazione il Sindaco ad individuare locali idonei per la guardia medica.

Inoltre non risparmiano un pesante attacco anche alla deputazione regionale presente all’inaugurazione. I consiglieri del gruppo “Ficarra Bene Comune” accusano Laccoto e Leanza, rispettivamente anche presidente e vice presidente della commissione regionale sanità, di non occuparsi adeguatamente dello stato in cui versa la sanità sui Nebrodi.

Di seguito il testo integrale del comunicato stampa a firma dei consiglieri Nino Pizzino, Patrizia Sciacca e Mela Marraffa.

“In riferimento all’inaugurazione dei locali concessi dal comune all’Asp di Messina per il trasferimento della GUARDIA MEDICA, tenutasi lunedì 25 settembre 2023, abbiamo inteso non partecipare in segno di protesta nei confronti di una scelta di assegnare dei locali di via Umberto, per noi poco idonei rispetto all’originale bando dell’ASP.

Ma soprattutto, siamo contrari a tale destinazione, per le sue modeste ambizioni di essere, non solo un presidio di continuità assistenziale (guardia medica) così come inteso dall’amministrazione comunale, ma un centro di medicina polifunzionale così come proposto in consiglio dalla minoranza, cioè un poliambulatorio di diagnostica territoriale, con il quale, poter essere un punto di riferimento, non solo della popolazione ficarrese, ma di un vasto territorio nebroideo ed evitare, ad una vasta popolazione anziana, sempre più soggetta a patologie serie ed invalidanti, ai continui e disagiati spostamenti fuori sede.

Non è corretto dire che a caval donato non si guarda in bocca quando si tratta dei servizi da attivare per i cittadini!!! Intanto è da ribadire che, solo DOPO l’iniziativa del Gruppo Consiliare di Minoranza (vedi interrogazione del 31 gennaio 2022) e dopo mesi d’inerzia e di silenzio (vedi nota dell’ASP del 14 settembre 2021), l’Amministrazione Comunale di Ficarra si è mossa, al fine di individuare dei locali idonei per la guardia medica, atteso che, la stessa ASP, aveva già da tempo rescisso il precedente contratto di locazione con privati.

L’Amministrazione Comunale di Ficarra, pertanto, non solo è stata inerte e silente per mesi sulle sorti della guardia medica, ma al solo fine di favorire impegni

elettorali e proseguire sulla strada della privatizzazione dei beni comunali, ha disatteso e rifiutato la proposta del gruppo di minoranza di utilizzare i locali del

Centro Anziani, preferendo ed assegnando all’ASP i locali dell’ex ufficio anagrafe e di polizia municipale (spendendo circa 18 mila euro dal bilancio comunale per modifiche).

Come Gruppo Consiliare “Ficarra Bene Comune”, non siamo e non saremo d’accordo alla continua azione politico/amministrativa, dell’attuale amministrazione

comunale, tutta concentrata alla privatizzazione dei beni comunali.

Ieri i palazzi baronali e non, i sottoparcheggi, le tensostrutture acquistate per “il mercato del contadino”, oggi con la privatizzazione dell’acquedotto comunale, di spazzi pubblici e marciapiedi pedonali, nonché, dei locali del Centro Diurno di via Logge, la dove, alle finalità e all’utilizzo pubblico e gratuito di tale bene comunale, si sta già operando per la sua trasformazione in “bene privato” con chiare e naturali finalità lucrative per la ditta assegnataria.

Alla Deputazione Regionale, presente all’inaugurazione in veste di Presidente (on. Laccoto della Lega Nord) e Vice-Presidente (on. Leanza del PD) della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale, vorremmo ricordare lo stato a dir poco penoso della sanità in Sicilia ed in provincia di Messina, specificatamente sui Nebrodi, per lo svuotamento e depotenziamento dei presidi Ospedalieri di Patti, S. Agata e Mistretta, in favore di enti a gestione privata.

L’onorevole deputazione, forse non si è accorta, o forse sì, del fiorire di laboratori diagnostici privati, anche nei comuni viciniori a Ficarra.

In ultimo e non per ultimo, si deve registrare un’inaugurazione di stanze vuote e di un servizio ancora non operativo, visto il trasloco ancora in atto dopo un anno e mezzo dall’assegnazione dei locali (la delibera di concessione risale a marzo 2022). …la fretta di fare passerella?!”.