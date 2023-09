È il grande giorno a Torregrotta. Questa sera si esibiranno i Ricchi e Poveri nell’ambito delle iniziative previste per i 100 anni di autonomia.

Dopo la pioggia della scorsa settimana che aveva costretto l’Amministrazione guidata dal Sindaco Caselli a rimandare le ultime due serate dello street food torrese, oggi finalmente splendo il sole e Torregrotta si prepara per il grandioso concerto dei Ricchi e Poveri. Tanti stand di cibo in piazza Unità d’Italia accoglieranno il pubblico in attesa del concerto che si terrà in serata.

Domani sera invece si esibiranno gli Studio 3. Sabato in piazza la musica della live band Match Music e domenica invece tanto divertimento con Gippo il Clown.