Avvalendosi dei fondi destinati alla salute dalla sesta Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel comune di Patti sorgeranno una “casa di comunità” (CdC) e un “ospedale di comunità” (OdC), oltre a una “centrale operativa territoriale” (COT), i cui lavori risultano già in fase di consegna grazie a un investimento di 244.250 euro, di cui 152.470 euro da fondi Pnrr e 92.080 euro a carico del bilancio dell’Asp di Messina.

«La realizzazione di queste importanti opere, unitamente alla riapertura dell’Rsa che – considera l’assessore Federico Impalà – ci auspichiamo venga concessa dall’Asp una volta completati i lavori di perforazione sulle travi portanti (per la realizzazione del piano superiore che accoglierà l’“ospedale di comunità”), ci avvarremo finalmente di un considerevole polo medico specialistico a sostegno della comunità pattese e comprensoriale. Necessario però – conclude l’assessore – continuare a lottare per la difesa del nostro ospedale a difesa prioritaria della salute pubblica». Dopo le battaglie ancora aperte contro il depotenziamento dell’ospedale Barone Romeo e dopo la chiusura dell’Rsa che ormai persiste da aprile dello scorso anno, pare finalmente soffiare vento favorevole.

Le rassicurazioni che arrivano dall’assessore Impalà, ricavate dalle interlocuzioni aperte con l’Asp di Messina, trovano riscontro con la relazione dettagliata del geometra Fortunato Lipari in cui compaiono i seguenti ragguagli. Per la realizzazione della “casa di comunità” che sorgerà in via Cattaneo (come la COT) all’interno del fabbricato ex sede del poliambulatorio Inam, sono stati messi a disposizione 1.437.325 euro per i lavori che risultano già appaltati. Per il più ambizioso progetto dell’“ospedale di comunità”, invece, si parla di 3.022.902 euro, di cui 2.022.902 finanziati con fondi Pnrr e 1 milione a carico del bilancio dell’Asp di Messina.

La nuova struttura ospedaliera nascerà in sopraelevazione al fabbricato dell’Rsa di Case Nuove Russo e si svilupperà in circa 1300 mq. Per entrambe le strutture ancora in divenire, i lavori dovranno essere avviati entro il prossimo 31 dicembre e, come da date perentorie stabilite nel Pnrr, ultimati entro maggio 2026.