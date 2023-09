Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro informale presso i due istituti comprensivi a Capo d’Orlando alla presenza delle dirigenti, dei rappresentanti di

classe (infanzia, primaria e secondaria) del sindaco Franco Ingrillì e dell’assessore Salvatore Cirilla.

Due istituti scolastici ed altrettante modalità diverse per il servizio di mensa scolastica.

Mentre l’istituto comprensivo due, diretto da Rita Troiani, ha mantenuto la linea descritta nella circolare approvata nei giorni scorsi, la dirigente dell’I.C. uno, Rosaria Addamo, ha invece fatto sapere che, solo per gli studenti che avranno cinque rientri settimanali, la situazione rimarrà uguale allo scorso anno.

Questo significa che dal 2 ottobre prossimo “Per garantire un’ottimale organizzazione” l’I.C. uno propone quanto segue:

1) ingresso ore 8:15 col pasto dentro lo zaino;

OPPURE

2) solo per le Sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le Classi con 5 rientri della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, il pasto potrà essere consegnato dal Genitore al Collaboratore presente all’ingresso della Scuola, rispettando rigorosamente il seguente orario:

a. Scuola Infanzia, ore 11:15 alle 11:45;

b. Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 12:15 – 12:45.

Inoltre i genitori vengono invitati a volersi attenere ad un menù uniforme, che sia conforme alle vigenti tabelle nutrizionali, e al rispetto delle regole igienico-sanitarie.

Alla fine dovranno essere i genitori ad occuparsi di tutto, nonostante le 40 ore volute dall’istituto scolastico e le promesse dell’Ente Comunale.

Per quanto riguarda l’I.C. due ci si potrà rivolgere ad un unico fornitore che abbia tutte le carte in regola per gestire tale servizio. HCCP, personale in regola, e organizzazione della consegna.

Rimane sempre l’opportunità di far entrare alle 8.15 il pasto dentro lo zaino.

Tutto questo in attesa che venga approvato questo benedetto bilancio che sembra però ancora molto lontano.

Le promesse anche quest’anno non sono mancate da parte dell’Amministrazione. Prima l’approvazione del consuntivo (il prossimo 3 ottobre) poi quello di previsione (forse entro il 31 dicembre) e, per chiudere in bellezza ben 450 mila euro inseriti in bilancio per la mensa.

Una storia che va avanti da 4 anni tra bilanci mai approvati e disagi continui.